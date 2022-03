Pablo Motos apoya a su amigo Will Smith en mitad de la tormenta: "El que esté libre de cagarla, que tire la primera piedra"

La reacción del presentador al bofetón que Will Smith propinó a Chris Rock en plena gala de los Oscar era una de las más esperadas del día. Pablo Motos, que mantiene una estrecha amistad con el actor desde hace años, ha condenado la violencia pero ha apoyado a su amigo: "Tiene un corazón de oro y anoche le traicionó".

"Yo soy amigo de Will Smith y cualquier cosa que diga es sospechosa. Si tú escuchas el chiste no es para tanto pero desconocemos los detalles, cómo si había tensiones entre Chris Rock y él, que parece que sí. Desconocemos el nivel de sufrimiento que tiene su mujer con la alopecia y cómo eso puede estar afectando a su salud mental y a su pareja. Desconocemos lo alterado que puedas estar en la noche que parece que te van a dar un Oscar después de toda una vida luchando por ello. Y aunque quede claro que la violencia siempre es injustificable y que Will Smith ha metido la pata y seguramente el mercado de Hollywood se lo va a hacer pagar muy caro, me gustaría que entendiésemos también la otra parte", ha dicho. "Chris Rock tiene que saber que la libertad de expresión no es gratis y eso lo sabemos todos. Si tú eres Will Smith y alguien te hace un chiste sobre la enfermedad de tu mujer en público, a lo mejor colapsas y le das un bofetón en público también. Es un arrebato, una cagada, pero estas cosas suceden muy rápido y cuando te quieres dar cuenta ya no tienen remedio".

???? Pablo Motos: "La violencia es injustificable. Will Smith ha metido la pata" #AcostaEH pic.twitter.com/cKalfCQgtV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 28, 2022

El conductor de El Hormiguero ha continuado: "Will Smith es una de las personas más especiales que yo he conocido en mi vida, que es cualquier cosa menos una persona violenta, que lo único que quiere es que todo el mundo a su alrededor sea feliz y que además de un talento incuestionable tiene un corazón de oro. Seguramente ese corazón es el que le traicionó anoche. Quien esté libre de meter la pata y de cagarla, que tire la primera piedra".