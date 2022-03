Will Smith será sancionado por la Academia pero de momento mantiene su Oscar

El polémico bofetón de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar podría tener serias consecuencias para el ganador de la estatuilla a Mejor Actor por El método Williams. La Academia, cuya primera reacción fue un tuit rechazando la violencia, ha anunciado que llevará a cabo una investigación sobre el incidente y tomará medidas al respecto.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.