Gloria Camila, avergonzada, reprende a su tía Conchi por 'atacar' a Ana María Aldón: "Su llamada estuvo fuera de lugar"

La hija de Ortega Cano está harta de dar explicaciones a las continuas polémicas familiares. La última, un enfrentamiento en Viva la vida entre Ana María Aldón, esposa del torero, y la hermana de este, Conchi, que acusó a la gaditana de haber distanciado al viudo de Rocío Jurado de todos sus hermanos. Horas después, Gloria Camila, avergonzada, ha dicho 'basta': "Siempre estamos generando polémica y ya no sé qué decir".

La tertuliana de Ya son las ocho ha reprendido la actitud de Conchi: "Su llamada estaba fuera de lugar. No comparto ni esa llamada ni el hacer públicos unos problemas que deberían resolverse en casa", ha dicho. Su padre, sin embargo, sigue tirando balones fuera y este lunes, al ser preguntado por el enfrentamiento entre Conchi y Ana María, ha dicho: "Estamos todos bien".

La hermana del torero desvelaba que hace ya cuatro años que no tiene relación con su cuñada: "Ya hace cuatro años que no voy a casa de mi hermano. ¿Qué he hecho yo malo? Yo a ti no te he caído bien, ni yo ni mi familia. Me gustaría que mi hermano tuviera libertad". Unas palabras que indignaron a Aldón y la hicieron responder muy tensa: "Estoy en un punto de hartura que no sé por dónde va a salir. El problema es que estoy estorbando. No he venido al mundo para satisfacer las necesidades de los demás".