La ofensa a Penélope Cruz en los Oscar, eclipsada por el bofetón de Will Smith: la llaman "mujer de Bardem"

El chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett por parte de Chris Rock en la pasada gala de los Oscar no fue el único que ha indignado a las redes sociales. El humorista, que recibió un tortazo de Will Smith por la 'broma', también se refirió a Penélope Cruz, nominada a Mejor Actriz, como "la mujer de Javier Bardem". Los españoles optaron por sonreír y dejar pasar el comentario pero las redes sociales salieron en defensa de la musa de Almodóvar.

Más de 60 películas, 1 Oscar, 1 premio BAFTA, 3 Goyas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, etc., etc., pero sigue siendo «la mujer de Bardem». Pues no. Se llama Penélope Cruz. https://t.co/LrvuXfbInX — Carmen Sereno (@spicekarmelus) March 28, 2022

Llamáis machista a Will Smith, pero no a Chris Rock que llamó "la esposa de Bardem" a Penélope Cruz y se mofó de una mujer por sufrir alopecia.



Se os está yendo de las manos el doble rasero. — Adrián García (@Garcia_Duran_) March 28, 2022

A todos los que critican a Will Smith, incluso a las que absurdamente le acusan de machista, recordar que Chris Rock también se refirió a Penélope Cruz como "la mujer de Javier Bardem".

Al que no deben volver a invitar a la gala de los #Oscars es a ese "humorista".#WillSmith — C.Escorcia (@carlesescorcia8) March 28, 2022

se supone que presentar a Penelope Cruz como "la mujer de Bardem", es un chiste? — Alberto del rey ????? (@Fernvzla) March 28, 2022

me comentan por el pinganillo que ese pseudocómico también ha dicho "Javier Bardem y su mujer"



Y SU MUJER



A PENÉLOPE CRÚZ



señor pero quién coño es usted vamos a ver???????????????????? — agg (@joderchacho) March 28, 2022

yo no soy fan de Penélope Cruz, no me gusta como actriz, y nunca me ha gustado, pero, decir que es "La mujer de Javier Bardem"? Es de ser un imbécil y un machista de mierda. — elio!?????????? (@KLPSO2) March 28, 2022

Querido Chris Rock,

No, ella no es SU mujer. Es Penélope Cruz. Apunta que te lo deletreamos:

P E N E L O P E C R U Z.

Y no, las bromas sobre la alopecia de absolutamente nadie no tienen ninguna gracia. Apunta también.

Un saludo,#denocreer https://t.co/mf0vS8vbZj — Natalia Lemus (@Nataliarlemus) March 28, 2022

Imaginate denigrar a una actriz como Penelope Cruz a ser solo "la mujer de". https://t.co/MMOaDM2eML — Lore lvs Jesse????? cw: twd s7 #FreeDaryl (@jspencerchasey) March 28, 2022

El suyo no fue, tampoco, el único comentario machista de la noche. Otra de las presentadoras de la gala, Amy Schumer, obligó a Kirsten Dunst a levantarse para sentarse en su silla y hablar solamente con su marido, Jesse Plemons. Shumer se refirió a Dunst como una "calienta sillas" mientras ella asistía a la escena incrédula: "Esa calienta sillas es mi mujer", dijo Plemons con cara de pocos amigos.

Mucho se comenta sobre lo de Will Smith pero otro momento incómodo fue cuando:



Amy Schumer sacó a Kirsten Dunst de su asiento, llamándola "llenadora de asientos", lo que llevó a su esposo Jesse Plemons a decir "sabes que esa era mi esposa" #Oscar pic.twitter.com/oDUSyYGXks — Danydrugs (@DanydrugSS) March 28, 2022