Ana Obregón: "Bravo Will Smith, por defender a tu mujer"

El bofetón del ganador del oscarizado actor al cómico Chris Rock en plena gala fue, sin duda, la anécdota de la noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Muchos compañeros han afeado su comportamiento, otros lo han aplaudido. Por ejemplo, Ana Obregón: "Para mí sobra la bofetada, pero bravo Will Smith, por defender a tu mujer".

La actriz remata: "En ese momento no eras el actor nominado que luego recogería un Oscar, sino un hombre que defiende a su mujer". Una teoría apoyada por la ex triunfita Soraya: "Todos sabemos que el puñetazo que Will Smith dio anoche al presentador en la gala de los Oscars no estuvo bien. ¿A quién cojones le importa quedar bien cuando se ríen de la enfermedad de tu mujer delante del mundo entero? A ver si aprendemos a reírnos de otras cosas". Otros, como el ex vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias, han condenado lo sucedido: "No se puede normalizar que una ofensa se resuelva a bofetones". También Jorge Javier Vázquez ("Desconfiad de esa gente que tiene esa imagen tan modélica siempre que luego.... Esa gente que sonríe siempre en pantalla y que siempre está tan comedida, en algún momento enseñan la patita") o María Patiño: "Le pediría a Will Smith o a cualquier hombre que me dejen defenderme, tengo capacidad como mujer".

Will Smith se levantó de su butaca y atacó al presentador Chris Rock cuando este se burló de la alopecia de su mujer, Jada Pinkett: "Espero verte en Teniente O'Neill 2", dijo entre risas. El bofetón del que poco después ganó su primer Oscar a Mejor Actor por El método Williams dejó boquiabierta a la audiencia y a los presentes, que dudaron por un momento si no era un sketch preparado. Los gritos de Smith tras regresar a su asiento corroboraron que la cosa era seria: "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca", le repitió hasta en dos ocasiones. "En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa", defendió en su discurso de agradecimiento tras recoger su primera estatuilla.