Will Smith, tras el tortazo en los Oscar: ¿habrá una sanción de la Academia o habrá un veto?

El incidente violento de Will Smith, que abofeteó a Chris Rock en plena gala de los Oscar, se sale de los códigos de buena conducta que impuso la Academia en 2017, a raíz del caso Weinstein. ¿Habrá una sanción contra el actor? ¿Le retirarán la estatuilla?

En 2017 las denuncias de acoso y abusos sexuales al todo poderoso productor Harvey Weinstein hicieron tambalear los valores y la ética que reinaba en la Meca del Cine. 'Me too' ya era entonces imparable y Hollywood tuvo que abrir los ojos ante un movimiento global de las mujeres que clamaba contra la violencia.

En 2018 la Academia hizo público un código de buena conducta, que ponía fin a cualquier "forma de abuso, acoso o discriminación en base al género, la orientación sexual, raza, etnia, discapacidad, edad, religión o nacionalidad". Además, se especificaba que la violación de este código ético tendría consecuencias que "incluyen la suspensión o la expulsión".

El episodio del protagonista de 'King Richard' dando una bofetada al humorista Chris Rock se salta todos los principios expuestos por los académicos. El altercado surgió después de que el comediante lanzara una broma a Jada Pinkett Smith, esposa de Smith, sobre su calvicie.

Después de la ceremonia, la Academia envió un comunicado en el que declara que "no aprueba la violencia de ninguna forma".

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.