Will Smith rompe en lágrimas tras ganar el Oscar y darle un puñetazo a Chris Rock: "Espero que me vuelvan a invitar"

Will Smith le ha 'quitado' el Oscar a Javier Bardem. Finalmente, él se ha alzado con la estatuilla a 'Mejor Actor' por su papel en 'El método Williams'. Tras escuchar que el 'The Oscar Goes to' va para él, el actor ha pedido perdón por haber reaccionado violentamente contra el humorista Chris Rock.

Momentos antes, el presentador subió al escenario a entregar uno de los premios y gastó una broma sobre la mujer de Will, la actriz Jada Pinkett Smith. El oscarizado intérprete reaccionó violentamente, se levantó de su butaca y le dio un puñetazo frente a la incredulidad de los invitados y nominados: "Quita el nombre de mi mujer de tu puñetera boca", le espetó.

UNCENSORED WILL SMITH FOOTAGE AS SHOWN ON AUSTRALIAN TV pic.twitter.com/NcRfdjWxqe — David Mack (@davidmackau) March 28, 2022

Tras ser nombrado como ganador a Mejor Actor, Will ha ha roto a llorar, premio en mano, y ha expresado su arrepentimiento por lo ocurrido: "Espero que me vuelvan a invitar", ha dicho el triunfador tras recoger su galardón. El actor ha sido criticado por su masculinidad tóxica y ha empañado la ceremonia.

Will ha conseguido su primer Oscar tras estar nominado en otras dos ocasiones. La primera en 2002 por 'Ali' y la segunda en 2007 por 'En busca de la felicidad'.