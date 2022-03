Penélope Cruz, a la lucha del Oscar con un espectacular Chanel negro y un Javier Bardem pletórico

Penélope Cruz no ha decepcionado en su gran noche. Nominada por su brillante interpretación en 'Madres Paralelas', la de Alcobendas ha deslumbrado en la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles con un espectacular Chanel. Javier Bardem, nominado por 'Being The Ricardos', ha posado a su lado luciendo una sonrisa que no le cabía en el rostro.

Forman el sexto matrimonio de la historia de los Oscar en estar nominado al mismo tiempo por las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor. La primera interpretó a Janis en la última cinta de Pedro Almodóvar. Por este papel, la ganadora del Oscar por Vicky, Cristina, Barcelona (Mejor Actriz de Reparto, 2009) ya triunfó en el Festival de Venecia, al llevarse a casa la Copa Volvi. Todo un hito para el cine español que puede agrandar esta noche si se lleva a casa su segunda estatuilla dorada.