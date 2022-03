Del escotazo de la noche de Venus Williams a la originalidad de Zendaya: los looks de los Oscar

Las nominadas, nominados e invitados a la 94 edición de los Premios Oscar ya están pasando por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles. Entre todos ellos, dos de nuestros españoles más internacionales, Javier Bardem y Penélope Cruz, que con sus merecidas nominaciones por 'Being The Ricardos'' y 'Madres Paralelas' podrían sumar este domingo una nueva estatuilla a sus vitrinas personales. A continuación, un repaso a los mejores looks de la gran cita del cine internacional.

Jessica Chastain

La gran favorita de la noche por su papel protagonista en 'Los Ojos De Tammy Faye' ha apostado para esta noche por un espectacular diseño de Gucci.

Nicole Kidman

Nominada a Mejor Actriz por 'Being The Ricardos', es una de las estrellas que más focos acapara en cada edición de los Premios Oscar. Para la gala de este año, la actriz ha optado por un Armani Privé.

Kristen Stewart

La nominada por encarnar a Lady Di en 'Spencer' ha roto moldes con shorts y camisa desabrochada. Ha posado con su prometida, la guionista Dylan Meyer.

Las otras (y otros) protagonistas de la noche

Zendaya, protagonista de Spiderman y Dune, ideal y demostrando que la camisa blanca se puede combinar de la forma más original.

Chamalet sorprende al posar a pecho descubierto en la alfombra roja. No está nominado por Dune pero es una de las grandes estrellas de la noche.

El cantante colombiano Sebastián Yatra, que está nominado a Mejor Canción Original por Dos oruguitas, ha dado un golpe en la mesa con un esmoquin rosa.

Venus Williams (presente por la película sobre su padre, 'El Método Williams') no ha dejado indiferente a nadie con uno de los escotazos más vertiginosos de la noche. Ha posado sola y también acompañada por su hermana, Serena, que tampoco se podía perder la ceremonia.