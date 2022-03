La emotiva carta de despedida que Christian Gálvez le escribió a los padres de Almudena Cid

El presentador de Telecinco se despidió de sus suegros a través de un escrito con sus mejores recuerdos, agradeciéndoles su simpatía y con una promesa de un futuro en armonía y sin problemas.

De esta manera Christian Gálvez le comunicó a los padres de Almudena Cid su decisión de separarse. Según desvela ABC, el escritor no pretende iniciar una guerra mediática con su ex familia política, que ha asegurado que no se portó bien con la gimnasta. "Me he sentido tan engañada, no sé con quien he estado", confesaba la propia Almudena hace unos días en Telemadrid.

El ex matrimonio ya ha firmado el acuerdo de divorcio. Tal y cómo aseguraron desde la cadena pública madrileña, el locutor de Cadena Cien ha cedido en una serie de cuestiones, quedándose ella con un loft valorado en 225.000 euros, un coche, una furgoneta y con dos plazas de garaje.

Fue a finales de diciembre cuando se supo que ambos ya no hacían vida de marido y mujer. A finales de febrero y tras aflorar los primeros rumores, tanto Gálvez como Patricia Pardo, presentadora de El programa de Ana Rosa, fueron rápidos a la hora de confirmar su relación. Ya pasean su amor agarrados de la mano por Madrid, sin importarles las miradas indiscretas. Ella, desde junio del año pasado, está separada del padre de sus dos hijas, el jugador de rugby Fran Márquez.

Entidades Christian Gálvez Presentador Presentador Almudena Cid Deportista y actriz Deportista y actriz Patricia Pardo Presentadora de Telecinco Presentadora de Telecinco

