El enganchón en pleno directo entre Ana María Aldón y Conchi, la hermana de Ortega Cano

"Yo no voy a decir ningún nombre, si quieres decirlo tú, dilo", le ha dicho Ana María Aldón a Diego Arrabal mientras se barajaba el nombre de Conchi, la hermana de Ortega Cano, como la presunta 'topo' de la familia que filtra información a la prensa.

En ese momento, la aludida ha entrado en directo en Viva la vida y se ha defendido: "Yo quiero dejar claro que yo a mi hermano le deseo todo lo mejor, mi hermano no nos cuenta nada de lo que le ocurre. Hace cuatro años que yo no voy a casa de mi hermano".

"Yo lo único que he hecho mal es haber dicho esa mala palabra que dije de Ana María cuando estaba en Supervivientes, y si ella hubiera venido a verme yo le hubiera pedido perdón", ha añadido Conchi, haciendo referencia a unas declaraciones en las que se refirió a la mujer de su hermano como "esa hija de puta", mientras Aldón estaba en Honduras.

"Yo no he tenido en cuenta esa palabra", le ha respondido Ana María, pero Conchi no la ha dejado terminar y le ha dicho: "Estás siempre sacando esas cosas feas que yo te dije y que me arrepiento, lo sacas más que yo, en tu tierra estáis más acostumbradas a decir esas palabras pero no es algo que yo suela decir". Como era de esperar, Ana María no se ha quedado callada: "No, perdona, en mi tierra no tenemos costumbre de decir 'hija de puta', y yo no soy quien saca las informaciones, quien cuenta las cosas que tú dices es el que tú crees que es tu amigo, Sergi Ferré".

Molesta con lo que la diseñadora estaba diciendo, la hermana del torero le ha espetado: "Yo a ti no te he caído bien, ni yo ni mi familia. Tú y yo llevamos cuatro años sin hablar y a mí lo único que me importa es que mi hermano sea feliz, que tú y él os llevéis bien. ¿Acaso tú tienes una buena relación con el resto de los hermanos? tampoco, tú tampoco te llevas con el resto de los hermanos y eso es así, venga, vamos a dejarlo".

La tensión iba a más entre las cuñadas y Ana María zanjaba el tema: "A lo mejor es el momento de que me digan a mí a la cara qué es lo que yo he hecho mal para que me echen tanta mierda encima, yo a Conchi siempre la he tratado con el máximo respeto, ella no puede decir que yo la he tratado nunca mal y es absolutamente mentira que yo tenga mala relación con el resto de hermanos de mi marido". Y añadía: "Yo no he venido a este mundo para que nadie me diga cómo me tengo que comportar ni tampoco he venido aquí para agradar a nadie, yo soy libre de tener con mis cuñados la relación que a mí me dé la gana, el problema es que yo estoy siendo muy molesta para algunos y me quieren llevar por donde ellos quieren".

