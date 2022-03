A Robert Gavin, el novio de Telma Ortiz y ex de Sharon Corr, no le va demasiado bien en los negocios

El novio de Telma Ortiz ha renunciado por dinero a su residencia en Andorra y su ex le pide una parte del depósito que le ha sido devuelto por el Principado. La relación del irlandés Robert Gavin Bonnar y la hermana de la reina Letizia cumple ya cuatro años y en este tiempo, la cuñada de Felipe VI y su novio han tenido una niña, nacida el pasado mes de agosto. Pero la ruptura del abogado y la madre de sus dos hijos mayores no fue amistosa y ahora un nuevo problema se interpone entre ellos. Y ya no es desamor sino dinero de lo que hablamos. Detrás de todo el asunto está la necesidad de liquidez del abogado.

Sharon Corr, la violinista, cantante, compositora y miembro del grupo The Corrs, tituló una canción de su último álbum La tonta y el escorpión, un dardo dirigido a su ex y a la hermana de la reina, a quienes además acusó de "estar jugando a las mamás y papás con sus hijos". Como ya adelantamos en su día, el tema está lleno de mensajes envenenados contra lo que considera una traición tanto por parte de su ex marido como de quien se presentó como amiga del matrimonio, Telma Ortiz. Sharon y Robert Gavin estuvieron casados entre 2001 y 2019.

Estos días, después de un tiempo de tranquilidad mediática, nos llega una nueva desavenencia entre el abogado y la compositora. Y ya no es por amor ni despecho sino por causas económicas. Robert Gavin vivía en Andorra, cuando conoció a la hija menor de Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano, en 2017.

Como residente en el principado, Gavin allí ejercía como intermediario y comisionista de negocios. Telma y su hija Amanda, nacida de su relación con el cooperante Martín Llops, que hoy tiene 14 años, vivían en Barcelona y los fines de semana viajaban a Andorra para esquiar con amigas catalanas que tenían allí casas y buenas relaciones.

Telma y su hija Amanda intimaron con el matrimonio de Gavin y Sharon y sus hijos, hasta el punto que la hermana de Letizia dormía muchas veces con la niña en su casa. Meses después, Telma y al abogado irlandés fueron visto en un concierto de Carla Bruni en Barcelona y, aunque en principio negaron la relación, pronto se hizo evidente que estaban juntos al aparecer en público en distintos lugares. La separación de Sharon y su marido fue complicada. Ella dejó Andorra y se trasladó con sus hijos a Madrid y él abrió un despacho en la capital, como COE de la empresa de multimedia RGB Corporate.

Los negocios no van bien

Pero parece que el negocio no va del todo bien y Gavin no es el brillante ejecutivo con fortuna que nos habían contado. Una fuente del entorno del abogado irlandés asegura que "no hace mucho tiempo ha regresado a Andorra para darse de baja como residente". No explican que ese era "un estatus privilegiado que cuesta mucho conseguir, ya que tiene enormes ventajas fiscales". Pero allí no le fue bien en su actividad como intermediario y dejó asuntos sin rematar. "Algún mal recuerdo ha dejado en el Principado pero tampoco le va muy bien en Madrid", nos aseguran. "Si ser residente en Andorra tiene ventajas fiscales, dejar de serlo también tiene recompensa: te devuelven el depósito de dinero en efectivo que pusiste al inscribirte como residente". Gavin Bonnar viajó a Andorra para renunciar a la residencia. Una renuncia que implica la devolución del depósito económico que se entrega cuando se solicita ser residente en aquel pequeño país.

El problema es que desde el entorno de Sharon Corr afirman que aquel depósito que ahora ha recuperado Gavin Bonnar, fue aportado a medias por la cantante y el abogado cuando se instalaron en Andorra. Y ahora, cuando le ha sido devuelto por las autoridades andorranas, tenía que haberle dado la mitad a su ex mujer. Nos garantizan que de momento, el novio de Telma Ortiz no le ha dado a su ex su parte, lo que parece que ha supuesto un nuevo enfrentamiento entre ellos. ¿Compondrá Sharon una nueva canción?