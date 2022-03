JK Rowling se defiende de Putin: así empezó la polémica entre la escritora y el líder ruso

Según Vladimir Putin, Occidente ha "cancelado" a Rusia como lo hicieron con JK Rowling. "Me refiero a la progresiva discriminación de todo lo que tenga que ver con Rusia", aseguró este viernes el presidente ruso.

En palabras del líder del Kremlin, el público rechazó a la escritora de la saga de Harry Potter "solo porque no cumplió con las demandas de los derechos de género".

La autora británica generó una gran polémica hace unos meses cuando comparó el proceso de hormonación de las personas trans con un "nuevo tipo" de terapias de conversión para homosexuales.

Pero la comparación del dirigente ruso no ha gustado nada a la escritora, que rápidamente contestó a través de sus redes sociales: "Es mejor que las críticas a la cultura de la cancelación de Occidente no sean hechas por aquellos que están cometiendo una carnicería de civiles por el delito de la resistencia o los que encarcelan y envenenan a sus críticos".

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Rowling acompañó su tuit con el hashtag #IStandWithUkraine ("yo estoy con Ucrania") y anunció que igualará con hasta un millón de libras de su bolsillo, las donaciones que reciba en una organización benéfica que cofundó para ayudar a los niños en Ucrania.

An update on the work of my children's charity @lumos in #Ukraine. Children trapped in orphanages and other institutions are exceptionally vulnerable right now. Thank you so, so much to everyone who has already donated to Lumos's Ukraine appeal ???????? https://t.co/q2KVBABLxB — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

