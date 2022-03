"Hola, Santo Padre, ¿qué tal?": Tamara Falcó hace el ridículo en su último encuentro con el Papa

Tamara Falcó se ha visto de nuevo con el Papa Francisco. En esta ocasión, durante el viaje a Roma que ha realizado en los últimos días. El encuentro entre la marquesa de Griñón y el Pontífice fue grabado por las mismas cámaras del Vaticano.

"Escapada fugaz a la preciosa Roma. Hemos paseado, disfrutado de una pasta buenísima y... ¿Qué pensáis que he venido a hacer?", escribió la hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó este jueves. "Pa'lante y circulando. Camino al Vaticano", añadió en otro post que colgó después. Siempre que puede Tamara presume de su devoción católica. Incluso le ha pedido a su novio que vaya a misa como ella.

Horas después, las cámaras de Centro Televisivo Vaticano grabaron a Tamara presenciado la catequesis semanal que ofrece el Papa. Se encontraba entre el resto de peregrinos que asistieron a la ceremonia. Después, tuvieron la oportunidad de acercarse hasta el Pontífice para saludarle y también ofrecerle algún regalo.

"Hola, Santo Padre, ¿qué tal?", le preguntó Tamara, muy coloquial y natural. Después, la marquesa se agachó, ya que el Papa argentino no puede levantarse por recomendaciones médicas.

Lea también: Tamara Falcó celebra, sacerdote incluido, la macrofiesta del rosario para pedir la paz entre Rusia y Ucrania

Francisco se mostró contrariado y con un rápido gesto con las manos le pidió que se levantara. Tamara le hizo caso. Sonriendo y tratando de hacer cómo si nada hubiera pasado, le ofreció la Virgen que llevaba con ella: "Es un regalo para usted". Uno de los acompañantes del Papa, que también le indicó que se alzara, se la quedó. El Papa le decía, mientras acariciaba la figura: "Gracias, gracias".

No es la primera vez que la ganadora de Masterchef Celebrity tiene un encuentro con el Papa Francisco. "Hice que unos políticos salieran del escenario para que cantaran unos niños, cuando no era eso lo que tenían que hacer, pero el Papa estaba encantado y todo salió fenomenal. Me regaló un rosario", contó en El Hormiguero en octubre de 2020, tras ser nombrada embajadora de la Pontificia Scholas Occurrentes en España.

Tamara hizo referencia al acto de la Fundación Scholas que ella misma presentó, en presencia del Papa, en 2019 en el Palacio de San Calixto, un pequeño palacio en Roma propiedad de la Santa Sede.