Sonsoles Ónega, envuelta en lágrimas mientras Alba Carrillo lamenta la muerte de su abuela

Sonsoles Ónega no se ha podido contener después de que Alba Carrillo lamentara en directo la muerte de su abuela Eloisa, de la que se despidió hace unas horas a través de su cuenta de Instagram.

"No me gustan las despedidas, hoy he tenido que despedir a mi abuelita, la única que me queda", ha expresado emocionada la colaboradora, mientras la presentadora no podía contener la emoción y rompía en lágrimas. "No tengo fuerzas", ha añadido Alba este viernes.

Tal ha sido la emoción de Sonsoles, que Miguel Ángel Nicolás le ha tenido que echar un capote y despedir por ella el programa. Hay que recordar que la periodista perdió a su abuela en enero del año pasado. Entonces escribió en sus redes: "Ahora sí... Mi abuelita, viaja bonito".

Alba también ha emocionado a su 'jefa' cuando le ha confesado que su abuela le tenía un gran cariño: "Pensaba que la hablabas a ella directamente. Te llamaba la 'risueña' y todos los días me preguntaba si iba a verte".