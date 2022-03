Sofía Cristo, tras ser pillada como un "teletubbie" por los retoques, muestra cómo está ahora su cara: "Muy hinchada aún"

Hace unos días, una famosa cabecera sacó a la luz unas imágenes de la hija de Bárbara Rey y Ángel Cristo irreconocible, tras someterse en un mismo día a cinco retoques distintos. Sofía Cristo, ahora, ha tirado de humor para mostrar cómo evoluciona su rostro.

"Mi evolución. Estoy muy contenta. Y eso que estoy muy hinchada aún, pero muy feliz", ha escrito la DJ este viernes en Instagram, junto a una foto que se ha tomado frente al espejo. "No quería subir nada aún, pero qué más da, si ya me vistes en versión teletubbie, solo podemos ir a mejor", ha sentenciado.

Cristo apareció el miércoles en la portada de Semana, con la cara hinchada y luciendo una malla que cubría gran parte de su cabeza, dejando, eso sí, su rostro al descubierto. Sabíamos que era ella porque así lo aseguraba la revista (también porque ese pelo suyo es inconfundible...).

La propia DJ le explicó al semanario: "Me voy a hacer un FaceTite (para extraer la grasa del rostro), cuello, cara y sobre todo me voy a arreglar los labios e igualarlos, porque con 17 años me puse silicona y me los estropeó muchísimo. A los 35 me quité la silicona, pero nunca me quedaron bien del todo".

Sofía se ha sometido a un FaceTite y a un AccuTite para mejorar las imperfecciones del rostro, a un Morpheus para suavizar las marcas de acné; a un NeckTite, para la grasa de la papada; y a una Queiloplastia para extraer la silicona de los labios.