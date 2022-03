Rocío Flores se moja y opina sobre la canción de Marta Riesco: "Siendo honesta..."

El 18 de marzo, el mismo día que Rosalía lanzaba al mercado su nuevo y esperado disco, Motomami, Marta Riesco estrenaba en las plataformas de música la canción No tengas miedo, un tema con el que intentó representar a España en Eurovisión en 2010.

Rocío Flores ya ha escuchado el primer single de la novia de su padre y, lejos de quedarse callada, ha confesado que le ha gustado mucho: "Siendo honesta, está muy bien la canción".

"La verdad es que canta bien", ha reconocido la hija de Antonio David para luego añadir: "La verdad que te puede dar subidón, además yo no tengo miedo a nada así que, que aproveche la oportunidad y que le vaya muy bien". La nieta de Rocío Jurado se ha estrenado esta tarde como colaboradora de Ya son las ocho, programa en el que también colabora Marta Riesco.

Entre oras cosas, Rocío Flores también ha hablado de su cambio físico: "Cuando me veo pienso que he mejorado. Me ha ido viniendo consecutivamente, sobre todo al salir de la isla que perdí 16 kilos. Quería mantenerlo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocio Flores (@rotrece)

Hace unos meses, la hija de Rocío Carrasco ya desveló los retoques estéticos a los que se ha sometido en los últimos tiempos: "Me he quitado un bulto de la nariz, me he rellenado un poco los labios, me he puesto bótox en la frente y como tengo un hueso de nacimiento pues me lo he rellenado". Y, en enero, pasaba de nuevo por quirófano para aumentarse el pecho.

