Haya de Jordania gana el juicio al emir de Dubái por la custodia de sus hijos tras su millonario divorcio

Después de tres años inmersos en una guerra judicial y un polémico divorcio, el Tribunal Supremo le ha dado la razón a la hija de Hussein de Jordania otorgándole la custodia completa de los dos hijos que tiene con el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Basándose en la "necesidad de reducir el potencial de daño continuo a los niños" y en el "comportamiento coercitivo y controlador" que ejerce el jaque "respecto a los miembros de su familia que considera que se comportan en contra de su voluntad", el juez Sir Andrew McFarlane dictó sentencia a favor de Haya de Jordania.

La propia princesa ha sido la encargada de compartir la decisión del juez a través de sus redes sociales: "Deseo que las sentencias publicadas hoy concluyan este proceso judicial. Mientras somos testigos de las devastadoras atrocidades que están ocurriendo en Ucrania y en tantos otros lugares del mundo, mi corazón, mi mente y mis oraciones están con los hombres, mujeres y niños que sufren de formas impensables. Esta declaración no debe desviar la atención de las tragedias humanas que se desarrollan hora a hora".

Además, Haya de Jordania ha explicado el motivo por el que ha decidido romper su silencio: "No he utilizado mi voz públicamente durante el tiempo que han durado los procedimientos por respeto al Tribunal y para proteger a mi familia, pero creo que tengo que marcar el final de un periodo de litigios para verbalizar mi gratitud a todos aquellos que me han apoyado durante el proceso".

En el mismo comunicado, la exmujer del emir ha agradecido el apoyo a toda su familia: "Durante mucho tiempo he querido expresar mi profunda gratitud a Su Majestad el rey Abdullah II, mi querido hermano. A lo largo de nuestra terrible experiencia, se aseguró de que su sobrina, Jalila, y su sobrino, Zayed, y yo, siempre sintiéramos los brazos protectores del Reino Hachemita de Jordania. También estoy eternamente agradecida a mi hermano, Su Alteza Real, príncipe Ali, y a mi familia jordana al completo".

No se ha olvidado tampoco de su madre, Alia de Jordania, tercera esposa del rey Hussein, que falleció trágicamente en un accidente de tráfico a los 28 años en 1977: "Durante este proceso me he sentido más cerca de mi propia madre, a quien perdí joven, más que nunca". La princesa Haya será ahora la única responsable del cuidado medico y la educación de los niños.

El acuerdo de divorcio entre el Emir de Dubai y Haya de Jordania

En diciembre de 2021, Mohammed bin Rashid Al Maktoum y Haya de Jordania firmaron el acuerdo de divorcio, el más caro de Reino Unido. El Emir de Dubái deberá pagar 645 millones a la que ha sido su sexta mujer y sus dos hijos Al Jalila y Zayed, de 14 y 9 años. Concretamente, 295 millones de euros para la primera y 340 millones de euros para los niños.