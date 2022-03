Jorge Javier Vázquez, en el ojo del huracán por la baja audiencia de 'Sálvame'

La cúpula de 'Sálvame' se desmorona, los bajos índices de audiencia están obligando a Mediaset a tomar decisiones y se estén desprendiendo de algunos de los rostros con más responsabilidad del programa.

Primero fue el despido de Paz Padilla, después el adiós a corto plazo de David Valldeperas y Alberto Díaz, los dos directores, este miércoles nos enteramos de que se prescinde de Carlota Corredera, con la excusa de que tiene entre manos un nuevo proyecto televisivo.

¿Quién será el próximo/a en abandonar el barco? A la vista de las circunstancias y, según se rumorea en los pasillos de la cadena, Jorge Javier Vázquez podría estar en la cuerda floja.

Íntimo de Valldeperas, con su marcha pierde uno de los mayores apoyos que tiene en plató. Tantos años juntos y ahora se rompe el binomio director-presentador.

Jorge no es nada tonto, sabe perfectamente que su futuro no está nada claro, que o remonta la audiencia o puede encontrarse con el mismo problema que los anteriores. El siempre se agarra a que hay que estar a las duras y a las maduras, incluso llegó a manifestar que no le vendría mal un año sabático en alguna isla lejana. ¿Tendrá que ir pensando ya en preparar la maleta?