La tenista Ashleigh Barty, número 1 mundial, tras anunciar que se retira a los 25 años: "Quiero perseguir otros sueños"

La número 1 del ránking mundial de la WTA (Asociación Femenina de Tenis) ha tomado la decisión de dejar el tenis y lo ha hecho solo dos meses después de proclamarse ganadora del Open de Australia. Era su tercer Grand Slam. La tenista cuenta con todo el apoyo y amor de su prometido, el jugador de golf Garry Kissick (foto superior).

En su corta carrera, la tenista ha logrado quince títulos y se ha embolsado 24 millones de dólares. Pero la campeona quiere centrarse sí misma como persona, más allá de su faceta como deportista de élite.

"En mi corazón y como persona, sé que este momento es el correcto", ha reconocido Barty, con la voz titubeante, en un vídeo de seis minutos que ha compartido en su perfil de Instagram este miércoles 23 de marzo. "Estoy muy agradecida por todo lo que me ha dado este deporte y me voy orgullosa y realizada. Gracias a todos los que me han apoyado en el camino", ha declarado con emoción.

La tenista revela también que le ha llegado el momento de "perseguir otros sueños". En esta decisión de retirarse cuenta con el apoyo de su novio, el jugador de golf Garry Kissick. Ashleigh y Garry anunciaron su compromiso el pasado noviembre, sellando así un amor que comenzó en 2016.

"Es la primera vez que lo digo en voz alta y, sí, es difícil", ha confesado al anunciar su salida. En una entrevista informal con su ex pareja de dobles en la pista, Casey Dellacqua, comentó: "Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales y todo lo que se necesita para desafiarte a ti misma en el nivel más alto. Estoy agotada".