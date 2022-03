Alejandro Sanz 'troleó' a Jorge Javier Vázquez para no ir a verle al teatro

Entre debates y discusiones de colaboradores, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a hablar de su obra de teatro. El presentador ha desvelado que invitó a Alejandro Sanz a ver una de sus funciones y que la estrella de la canción le rechazó la entrada, alegando un motivo que el de Badalona ha puesto, en cierto modo, en entredicho.

Según el presentador de las tardes, el cantante le dijo que tenía que cuidar de sus hijos. "Un sábado", ha recalcado en modo irónico Jorge este martes. Además, ha insinuado que el compositor podía haber sacado algo de tiempo porque su obra no es de larga duración, ya que no es una "ópera". También ha confesado que no es el único famoso que rechazó su invitación.

Alejandro es padre de Dylan, de 10 años y Alma, de 3, ambos fruto de su matrimonio con Raquel Perera, que se encarga principalmente de los cuidados de los niños, salvo los días que le corresponden al artista. Los mayores son Manuela de 20 años, hija de Jaydy Michel, y Alexander de 19, fruto de su aventura con Valeria Rivera.

Por parte de Jorge, en las últimas semanas de su periplo madrileño su obra se convirtió en un ir y venir de rostros conocidos. Mónica Naranjo y miembros políticos de izquierdas como Yolanda Díaz, Mónica García, Adriana Lastra o María Jesús Montero, entre otros conocidos, se acercaron hasta el Reina Victoria de la capital y posaron con él redes. Al parecer, tal como pudo comprobar Informalia, las entradas no se estaban vendiendo del todo bien como a él le hubiera gustado...