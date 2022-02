"Mi marido está juzgado y ya cumplió": Ana María Aldón defiende a Ortega Cano del dardo de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco se mostró muy tajante en su opinión sobre José Ortega Cano en el último programa de Montealto. Consideró que ella borraría al torero de la vida de su madre, Rocío Jurado y se atrevió a añadir que la artista también lo haría.

Todo esto a raíz de las últimas declaraciones del torero en el que aseguraba que Rocío Carrasco había sido una niña "muy irregular". Unas palabras que no sentaron bien a la mujer de Fidel Albiac que contestó con contundencia: "Puede que hiciera algo irregular, peo ni delictivo, ni ilegal. No conduzco, no cojo el coche, no bebo".

Ana María Aldón, lejos de quedarse callada, ha salido en defensa de su marido: "Lo que más me ha impactado es que mi marido está juzgado y cumplió lo que tenía que cumplir. He sufrido esa etapa a su lado y me duele especialmente. que nadie tena que recordárselo o utilice esa etapa ara hacer mas daño. Si tienes algo que decir, dilo, pero se está refiriendo a ora etapa que no tiene que ver con lo que estás contando".

"Según mi punto de vista, no se puede comparar lo que le ocurrió a mi marido, hace bastante años, con haber dicho que su comportamiento era irregular. Serían cosas de la adolescencia como hemos sido todas. He hablado con mi marido antes de venir y tengo un mensaje de él, una respuesta más bien", añadía visiblemente indignada. Respecto a lo de que si la Jurado hubiese borrado a Ortega de su vida, la diseñadora de modas responde: "Lo hubiera hecho si hubiera querido".

