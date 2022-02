La maldición del escorpión de Ayuso: Miguel Ángel Rodríguez le da una lección a Teodoro García Egea

Trataba Pablo Casado de cruzar el río y llegar a Moncloa subido en la rana Isabel Díaz Ayuso, cuyo encanto ayudaba al PP a flotar en el Manzanares, cuando su naturaleza de líder celoso le obligó a clavarle el aguijón, aun a sabiendas de que se hundirían los dos. Otra posibilidad es que el escorpión sea Miguel Ángel Rodríguez, tenga un salvavidas indestructible llamado Isabel, y la rana sea Teodoro García Egea. Esa podría ser la lección de MAR, Miguel Ángel de la Guarda de Ayuso, artífice del éxito de la presidenta, al todopoderoso pero muy cuestionado secretario general del PP.

Pero llegados a este punto debería ser irrelevante si el escorpión atravesó la piel blanca de su amiga para mantener al PP impoluto y a salvo de la corrupción que tantos disgustos ha dado; o porque se moría de envidia porque a él no se le da tan bien nadar en las procelosas aguas electorales, o por ambas cosas.

Lea también: El espía que me amó: el tormentoso divorcio político de Pablo Casado y Ayuso tras 17 años de cariño

Decimos que llegados a este punto da igual por qué Casado destapó el escándalo de Ayuso y su hermano (después de que ella destapara el del espionaje): resulta que ahora lo importante es saber si hubo "mordida", fuera legal o no. Por una razón: porque el manejo del dinero público es más importante que las cuitas internas de cualquier partido. Pero MAR lo ha vendido mucho mejor.

Ayuso es 'més que un club'

El problema que se ha encontrado Casado es que Ayuso lo aguanta todo: es más que un club, més que un club, que diría un buen culé. Me explico: a un madridista le pueden decir que Florentino se hurga la nariz, que Santiago Bernabéu no reciclaba la basura, que Di Stéfano pasaba droga en la puerta del colegio o que Benzemá no va a Misa. Le va a dar igual: el madridista seguirá siendo del Real Madrid. Igual que uno del Betis, del Atlético de Madrid o un culé.

Ser ayusista es eso. Isabel tiene hinchas más que votantes. Y a los tifosi de la presidenta les da lo mismo que el hermanísimo se lo llevara o no, que sea legal o ilegal, que sea ético o "inmoral", como dice Casado. Porque cambiarán su rasero, sus reglas y hasta sus principios antes de cambiar de equipo y han decidido que su equipo es Ayuso.

A cualquier político de la izquierda le habrían crucificado ya los que defienden a la presidenta, incluso a otros políticos del PP en una situación idéntica. Si Ayuso llega a Moncloa dará igual que vuele en Falcon, veranee en Doñana o diga que la carne española no le gusta.

El gran Miguel Ángel

No ha pintado la Capilla Sixtina pero el gran arquitecto de esta inmensa obra es el periodista y mago de la comunicación política Miguel Ángel Rodríguez, cuyo mérito es inmenso porque, con todos los respetos, no es lo mismo fabricar una diosa partiendo de una Margaret Thatcher que de otra periodista tuitera con ganas de política.

Conviene recordar que MAR cogió a José María Aznar, que sin restarle mérito tampoco era Winston Churchill, y José María acabó en Moncloa. Curiosamente, Aznar empezó su escalada cuando Demetrio Madrid, presidente socialista de Castilla y León entre 1983 y 1986, dimitió motu propio y sin presiones de su partido por un asunto mucho menos turbio y sospechoso en apariencia que el del hermano de Ayuso. Y no tenía a la mitad de su partido enfrente. La presunción de inocencia no es igual en el Código Penal que en política. Ni el carisma, ni el liderazgo. Demetrio (cuyo hijo Adrián es productor, creador y alma máter de Sálvame) es honesto, pero duró tres años de presidente.

Años después Demetrio Madrid fue absuelto sin reservas pero el PSOE, salvo los meses que estuvo Constantino Nalda hasta que llegó Aznar, no ha vuelto a gobernar en esa autonomía. Tras el nombramiento de Aznar como candidato del PP a las elecciones generales, MAR, que ya había sido portavoz del ejecutivo regional, pasó a ser director de Comunicación del Partido Popular, con 25 años, de 1988 a 1996. En 1996, ya con Aznar como Presidente del Gobierno, fue nombrado Secretario de Estado de Comunicación, cargo desde el que ejerció de facto la portavocía del Gobierno.

MAR ha podido con todo, incluso con sus condenas por injuriar al doctor Luis Montes, del Hospital Severo Ochoa de Leganés, al que llamó "nazi", y también sobrevivió, políticamente hablando, al escándalo que saltó en mayo de 2013, cuando fue detenido por haber conducido en estado de embriaguez. Al realizarse la prueba se descubrió que cuadriplicaba la tasa máxima permitida. Chocó con varios coches aparcados y también con un peatón en el barrio del Retiro, en Madrid.

Los pañales de Teodoro

Nada puede con MAR, y mucho menos García Egea, que por muy ingeniero y listo que sea, lleva 21 años de desventaja de su enemigo en experiencia política. Teo llevaba pañales cuando MAR, con 23 años, asumió el cargo de portavoz de la Junta de Castilla y León.

De ahí que las apuestas estén a favor de Miguel Ángel y sitúen a García Egea de presidente de Murcia o en la empresa privada pero fuera de Génova. Esperanza Aguirre ha sido la más contundente contra el actual secretario general, Cayetana Álvarez de Toledo incluso ha pedido la cabeza del propio Pablo Casado y Feijóo apunta también al de Cieza como responsable de la impresentable manera con la que el partido ha gestionado el misil que lo ha partido en dos. Mal lo tiene. Solo un acuerdo presuntamente armado el viernes en el cara a cara de Ayuso y Casado, puede salvarle.

En el cuerpo a cuerpo, MAR ha contraatacado a Teodoro con el escándalo del supuesto espionaje del PP a su jefa, pero adelantándose en la filtración, ya que soltó sus bombas de racimo en dos medios, diciendo a ambos que otro disponía también de la información para que corrieran por los pasillos y no retrasaran la publicación. Y así fue. MAR es periodista.

MAR, una vez asumido que era inevitable que su querida Isabel García Ayuso y su hermano hicieran correr ríos de tinta, quería ser el primero al menos en poner el titular original al escándalo para marcar el camino. El primer titular fue que Ayuso había sido espiada por el PP, en lugar de El Hermano de Ayuso se lo lleva vendiendo mascarillas a la CAM. Ahí el escorpión fue MAR y la rana el PP, y el partido se hunde si alguien no les lanza un cabo. La naturaleza de Miguel Ángel Rodríguez, la que no puede evitar, es ganar.

Para cuando García Egea quiso reconducir el asunto, MAR ya había hecho rosca con su versión en la opinión pública, logrando que una parte muy relevante de la población comprara que el problema no era la presunta mordida del hermano de la "presi" sino el supuesto espionaje a la víctima, azote de Pedro Sánchez, la que arrasó en las elecciones el 4 de mayo y se comió a Ciudadanos, y echó al Coletas de la política. "España me debe una", nos avisó.