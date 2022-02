Laura Escanes explica cómo está siendo su recuperación tras su paso por quirófano

Laura Escanes (25) ponía hace tan solo unos días fin a su problema de hemorroides que se había agravado. La influencer decidía compartir con todos sus seguidores la noticia de su operación, tratando de ser lo más natural posible y con la intención de tratar un tema que sufren millones de personas en todo el mundo y que continúa siendo tabú.

"Me operan de hemorroides. Me salieron en el parto con Roma e hicieron trombo, nunca se curaron del todo y la única manera es mediante cirugía. No es nada glamuroso pero es muy típico en el postparto y se habla poquito, supongo que por vergüenza", dijo Escanes en sus redes.

Tras su salida de quirófano, la mujer de Risto Mejide (47) llegó a asegurar en un primer momento que se encontraba fenomenal y sin dolor alguno: "Operación sencilla, de momento con la anestesia y calmantes no noto nada, veremos luego en casa. Esperemos que la recuperación sea lo más rápida posible". No obstante, sus peores pesadillas se han acabado cumpliendo, pues esta primera reacción la hizo cuando los fármacos administrados por los facultativos continuaban causando efecto en su cuerpo. Después de pasar la primera noche en casa, Laura ha cambiado completamente de opinión.

Con el emoticono de una calavera, Escanes se ha referido a su postoperatorio como algo "insoportable", "horrible" y "dolorosísimo". Desde la cama y con gesto serio y apagado, la escritora de Piel de Letra se resigna a pasar estas incómodas molestias a sabiendas de que son algo temporal. "Pero bueno, (al menos) estoy en casa", se queja.

