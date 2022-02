El "pacto" que habría hecho la familia Mohedano para "negar la verdad" de Rocío Carrasco

Montealto, el programa especial de Telecinco en el que se han reconstruido las estancias de la casa de Rocío Jurado ha llegado a su fin este viernes. Rocío Carrasco ha contado una vez más sus recuerdos de ese lugar y, por supuesto, también ha respondido a cada una de las últimas declaraciones de los Mohedano y Ortega Cano.

Desde Rocío Jurado, Amador Mohedano, Ortega Cano, José Antonio Rodríguez, hasta Gloria Mohedano admitieron ante el juez eclesiástico que eran conocedores del maltrato psicológico y mal matrimonio que le hizo pasar Antonio David a Rocío, según los 48 folios oficiales del Tribunal de la Rota que ha enseñado la protagonista de Rocío; contar la verdad para seguir viva.

Sin embargo, ninguno de los aludidos es capaz de reconocer que lo sabían y hasta se atreven a negar el testimonio de su sobrina. "Tu propia madre dice ante la Rota: 'Mi hermana y mi cuñado conocen muchos detalles de este infierno que ha vivido mi hija'. ¿Van a negar ahora a tu madre?", se preguntaba Carlota Corredera.

"Yo sé cuál es la coartada que ellos utilizan para negar tu versión, o sea, la verdad... Yo sé lo que ellos han pactado", intervenía entonces Luis Pliego, director de Lecturas. "Ellos han decidido negar tu verdad, la verdad, porque no quieren meter al padre de tus hijos en la cárcel. Ese es el argumento que ellos sostienen", asegura el periodista.

"Pues entonces lo que demuestran es que no tienen sangre en las venas, o por lo menos no debe correr la misma que la mía. Les debe de correr otra sangre que no sea la de su sobrina ni la de su hermana, pero no me extraña en absoluto", sentenciaba Rocío.