Isabel Rábago y su relación con Isabel Díaz Ayuso: "Entré al Partido Popular de su mano"

Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la protagonista indiscutible de la semana tras hacer pública mediante una rueda de prensa sus problemas con el grupo en el que milita, el Partido Popular, y, más concretamente con el presidente del partido, Pablo Casado.

En medio de Ya son las ocho, el programa de Telecinco que presenta Sonsoles Onega, Isabel Rábago ha recordado sus inicios en el Partido Popular y ha hablado del vinculo que le une a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lea también: Sergio Hernández, el ex marido de Díaz Ayuso investigado en Génova: sabemos quién es y a qué se dedica

"Yo entré en el Partido Popular de Madrid de la mano de Isabel, estuvimos trabajando mano a mano incluso después de que ella fuese elegida como Presidenta de la Comunidad de Madrid", ha explicado la periodista.

Rábago reconoce que ya no ve a Díaz Ayuso igual de "espontanea" que antes: "A veces la veo demasiado encorsetada en un papel en el que creo que ella no se mueve bien, le falta la frescura que yo le conozco". Y, además, no duda en defenderla: "Había muchísima gente, incluso dentro del Partido Popular, que no creían en ella, fueron Pablo Casado y Teodoro García Egea los que confiaron en ella y le dieron la oportunidad, a los amigos hay que llevarles siempre de la mano y no soltarles así".

Fue en mayo de 2018 cuando el Partido Popular de la Comunidad de Madrid sorprendía con el fichaje de Isabel Rábago para su equipo de comunicación. La periodista, habitual colaboradora de los programas de Mediaset ocupaba el cargo de Secretaria de Medios ayudando en cuestiones de telegenia a concejales y cargos medios. Tras más un año dentro de la formación política, Rábago abandonaba el Partido Popular en octubre de 2019.

Entidades Isabel Rábago Periodista Periodista Isabel Díaz Ayuso Presidenta de la Comunidad de Madrid Presidenta de la Comunidad de Madrid