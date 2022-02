"Yo no bebo ni conduzco": Rocío Carrasco, sin piedad contra Ortega Cano

Ha tardado en hablar, pero ya nadie le calla. Rocío Carrasco continúa respondiendo a quienes se han enfrentado a ella desde distintos medios, entre esos, Ortega Cano. El que fuera marido de su madre ha dicho esta semana que la hija de Rocío Jurado y su pareja Fidel Albiac le habían echado de la casa familiar tras la muerte de 'La más grande'.

Además, el torero afirmó en otro programa de Mediaset que Carrasco había tenido "un comportamiento irregular" cuando era joven. Y la protagonista de Montealto replicó con contundencia.

"Yo he podido tener un comportamiento irregular, pero nunca ilegal ni delictivo. No conduzco, no bebo, no cojo coches ni nada de eso", ironizó Carrasco. Pero fue más allá: "Si yo pudiera, borraría de la historia de mi madre a Ortega Cano. Si no hubiese estado en su vida creo que ella habría estado mejor", sentenciaba.

Pero el marido de Ana María Aldón no fue el único al que la hija de 'La más grande' le respondió. El programa de Telecinco enseñaba imágenes de un reportaje en el que Rocío Carrasco viajaba a Chipiona para encontrarse con sus familiares anónimos, los que no salen en la tele. Y aprovechaba para cargar contra los que se ponen habitualmente ante las cámaras. "Hay una familia real y hay una manada", afirmaba refiriéndose a su tío Amador, a su tía Gloria Mohedano y a su marido, José Antonio Rodríguez. "Con manada me refiero a una comunidad de alimañas que nunca me han querido, que se quedaban conmigo y me cuidaban para ganarse el favor de mi madre", sentenció Rocío.

