Rocío Jurado, en el Tribunal de la Rota: "Antonio David maltrataba a mi hija, la insultaba y le era infiel"

Los famosos papeles de la Rota han visto la luz este viernes. Se trata de un documento compuesto por 48 páginas en las que Rocío Jurado, Ortega Cano, Gloria Mohedano y su marido, José Antonio, hablaron del mal trato que Antonio David daba a una joven Rocío Carrasco, para la que solicitaban la nulidad matrimonial.

Tribunal eclesiástico de Sevilla. 15 de mayo de 2002. Rocío Jurado y Ortega Cano acudieron a la sede para declarar en el proceso de nulidad matrimonial de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. La artista declaró que el ex guardia civil embaucó a su hija, siendo menor de edad, y la convenció para que dejara el colegio y se fuera a vivir con él. "Él dice que me necesita, mamá", le dijo la joven Rociito a su madre.

Lea también - La estocada final a Ortega Cano: Rocío Carrasco demuestra que lleva años mintiendo con los papeles de Rota

"Cuando mi hija me dijo que estaba embarazada, le dije que se tenía que casar, no había otra salida. Su padre se disgustó mucho, lloró. Yo no descarto que él la dejara embarazada para forzar la boda", confesó la chipionera.

Tras dejar la Guardia Civil, Antonio David y Rocío se fueron a vivir con Rocío Jurado y ella relató esta época como una pesadilla: "Él empezó a tontear con otra chica, estando mi hija embarazada de su segundo hijo. Cuando mi hija le decía que la llevara a casa en el coche, él le decía que se fuera andando. Mi hija se desvaneció en mis brazos por todos estos disgustos. Él la maltrataba psicológicamente y le faltaba a la fidelidad. La insultaba. Ella le pidió que se fuera pero no se iba, seguía en mi casa. La situación era insostenible". Y añadió: "Vi sufrir mucho a mi hija por Antonio David. Se mofaba de ella".

Otras declaraciones

Todos los testigos en la Rota apoyaron la versión de Rocío Jurado, como su marido, Ortega Cano: "Antonio David estaba obsesionado con llevarse a Rocío del entorno de su madre. Él tenía novia cuando se acercó a Rocío, que era muy joven y quedó encandilada. Su madre la mandó a un colegio interno para alejarla de él pero seguían viéndose. Él la cortejaba porque era la hija de Rocío Jurado. Se casó por el lucimiento social, por la posición, había encontrado un tirón en la hija de Rocío Jurado".

El secretario de Rocío, Juan de la Rosa, también cargó contra Antonio David: "Vimos que era un mal marido cuando ella estaba embarazada de su segundo hijo. Él dejó la Guardia Civil pero vivía muy bien, de trajes, relojes, coches... Fue ella la que tuvo que ponerse a trabajar, en moda y una inmobiliaria porque él no tenía oficio ni beneficio".

José Antonio, marido de Gloria Mohedano, que confesó haber mentido en la Rota, declaró: "Rocío estaba embarazada de su segundo hijo y se volvía pronto a la casa. Él se quedaba por ahí hasta la madrugada y supimos que se veía con una camarera llamada Sonsoles. Durmió más de una noche en el coche porque Rocío Jurado ordenó que no se le abrieran las puertas de la casa a esas horas. Rocío hija dejó el dormitorio que compartía con su marido porque no aguantaba más". Su mujer apuntó: "Las cosas se torcieron por la mala conducta conyugal de Antonio David. La trataba de manera muy variable, con mucha guasa, y la dejaba subir de la playa, embarazada y con mucho calor, porque no quería traerla en coche".