Marta Riesco les dice a sus amigos que se va a casar con Antonio David Flores

No solo no han cortado (los rumores que les persiguen desde hace semanas) sino que están mejor que nunca. Eso, al menos, es lo que dice Marta Riesco a sus amigos y compañeros en los pasillos de Mediaset. La reportera de El programa de Ana Rosa y Antonio David Flores están juntos y hasta piensan en boda.

"Ella le ha dicho a sus amigos que va a casarse con él", ha desvelado este viernes Carmen Borrego. Según la tertuliana de Sálvame, Riesco afirma que su relación sentimental está muy afianzada, tanto que ya piensan en darse el "sí, quiero" y hasta en formar una familia: "Quieren tener hijos".

A pesar de todo, siguen 'escondiendo' su relación. Todavía no hay una imagen de ambos caminando por la calle como una pareja más o en redes sociales, disfrutando de su tiempo juntos. Marta y Antonio David se ven a escondidas, preferentemente en la casa que ella tiene en Madrid, y no parece que eso vaya a cambiar por el momento. ¿La razón? Sus hijos. Rocío, David y Lola siguen muy afectados por la separación de su padre con Olga Moreno, la adoran y la apoyan hasta el punto de rechazar a Marta. "Si alguien me ha traicionado es ella", dijo Rocío (que fue su amiga) hace unos días.