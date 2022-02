La 'estocada' final a Ortega Cano: Rocío Carrasco demuestra que lleva años mintiendo con los papeles de Rota

La hija de Rocío Jurado promete desvelar la verdadera cara de algunos de los miembros más mediáticos de la familia este viernes en la emisión de Licencia para hablar. Se trata de un especial en el que Rocío Carrasco muestra los papeles del Tribunal de la Rota, un documento de 48 hojas que recogen las declaraciones de su círculo para conseguir la anulación eclesiástica de su boda con Antonio David Flores. El peor parado es, al parecer, Ortega Cano.

En un adelanto que ha emitido Sálvame, el torero, entonces marido de Rocío Jurado, declaró que Antonio David era una persona vanidosa y que había protagonizado algunos momentos muy tensos dentro del ámbito familiar. Recuerda, concretamente, un día en el que la artista y él viajan a Argentona para visitar a Rociito, que había tenido un accidente con la moto, y asegura que el ex guardia civil tuvo "un desplante soberbio con mi mujer. Tuve que hacer como que no lo había oído para no tener una guerra", declaró. "Pero ya entonces pronunció Antonio David esta frase: 'Vosotros no conocéis mi otro Yo".

Los tertulianos han aprovechado el momento para recordar que Ortega Cano entró hace años en el programa Salsa Rosa para acusar a Antonio David, en directo, de haberle dado mala vida a Rocío Carrasco.

Palabras y actitudes que no concuerdan con las que se vivieron años después: Ortega Cano declaró, en entrevistas y programas, que no tenía nada malo que decir de Antonio David. De hecho, durante una conexión con él le trasladó su deseo de volver a verse después de tantos años y, finalmente, lo invitó a su boda con Ana María Aldón.

Ortega Cano no será el único protagonista de la noche: Rosa Benito, Gloria y Amador Mohedano también declararon en el Tribunal de la Rota, así como José Antonio, marido de Gloria, que ya confesó haber mentido al tribunal eclesiástico por hacerle el favor a Rocío Jurado.