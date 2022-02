Laura Escanes muestra su cara menos glamurosa desde el hospital: "Me he operado de hemorroides"

La mujer de Risto Mejide (47) ha pasado por quirófano por un problema de salud poco glamuroso: las hemorroides. Laura Escanes (25), que fue madre hace dos años de la pequeña Roma, sufría desde entonces estas molestas consecuencias del embarazo y el parto y decidió atajarlo con cirugía: "Id al especialista y no lo dejéis pasar, aunque os dé pereza".

La operación ha sido este viernes y todo ha salido bien: "Sí, la operación ha sido hoy, que no había dicho nada por aquí del día porque me estaba mentalizando. Operación sencilla y ha ido todo perfecto", ha dicho en Instagram. "De momento con la anestesia y calmantes no noto nada, veremos luego en casa. ¡Esperemos que la recuperación sea lo más rápida posible!".

La influencer ha recibido numerosos mensajes de sus seguidoras agradeciéndole visibilizar un tema que todavía resulta tabú: "Gracias por normalizar algo tan poco glamuroso como las almorranas postparto".

Este viernes, otra instagramer ha hecho un ejercicio de valentía para hablar de otra dolencia íntima y poco conocida: la infección de clítoris. Ha sido Dulceida, que ha desvelado en redes sociales que lleva días enferma: "Me diagnosticaron candidiasis pero yo tenía un dolor brutal. No me puedo ni reír de lo que me duele. Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante. No puedo ni moverme, me cuesta levantarme... No saben muy bien lo que es y me han pinchado. La zona está infectada y me han dado antibióticos y calmantes, pero si en 72 horas no mejoro, me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no llegue a eso".