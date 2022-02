La dramática anécdota de Carmen Borrego con un agresivo Coto Matamoros

Fueron momentos angustiosos, rozando lo dramático. Carmen Borrego lo cuenta como si lo estuviera viviendo, y ya han pasado muchos años. Pero el recuerdo debe seguir vivo en su interior, como se demostró este viernes en Sálvame.

"Yo era la directora de un programa de Antena 3, y Coto Matamoros colaboraba con nosotros. Un buen día se equivocó de fecha y se presentó en el plató cuando no le correspondía. Se lo dije y, lejos de reconocer su error y marcharse, se enfureció y arremetió contra mi. Me agarró y me estrello contra la pared. No le denuncié por respeto a mi madre, que presentaba el programa, y para no organizar un escándalo. Fue vergonzoso".

Lea también - Kiko Matamoros acusa a su hermano de acosar a su novia: "Eres sucio y cobarde"

Kiko, hermano de Coto, desveló este mismo viernes que este último es el responsable de los ataques a su novia, Marta López Álamo, en las redes sociales. Ataques desmedidos y crueles. La modelo e influencer se siente desesperada y no pudo reprimir el llanto en una de sus últimas apariciones en Instagram, agobiada por los insultos y las comparaciones con personajes transexuales.

Su novio lanzó toda una serie de descalificaciones contra un Coto con el que lleva años sin hablarse y lo que es peor, en una lucha continua en los medios de comunicación. Se odian y no reparan en insultos. Un enfrentamiento continuo y vergonzoso entre dos hermanos que fueron uña y carne y hoy son completos enemigos.