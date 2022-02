Kiko Matamoros acusa a su hermano de acosar a su novia y le declara la guerra: "Eres sucio y cobarde"

El tertuliano de Sálvame está muy enfadado tras los últimos ataques virtuales de los que ha sido víctima su novia, Marta López. La influencer lo ha denunciado entre lágrimas con un vídeo en redes sociales y Kiko Matamoros ha desvelado quién está detrás de todo: "Es un familiar mío, mi hermano".

Con semblante serio y muy enfadado, le ha mandado un mensaje: "A ver si tengo la suerte de encontrarte un día, cara a cara, que sea pronto", ha dicho. "Eres un sinvergüenza, eres un mierda, muy poco hombre. Eres perdedor sucio y cobarde".

No es la primera vez que Marta López recibe burlas, insultos y descalificativos a través de las redes sociales, y no solo por parte de su 'cuñado' Coto Matamoros, con el que Kiko rompió su relación hace años y a quien acusa, también, de haber acosado a Makoke en su día. "Al final el hecho de recibir descalificaciones, más o menos lo sobrellevas, ¿no? Pero yo creo que tiene que pensar que son más positivos, infinitamente más, los comentarios que le dan su apoyo y la quieren, que los negativos", ha dicho el tertuliano de Sálvame. "Yo el consejo que le he dado es que tiene que ser psicológicamente fuerte y no hacer caso de estas cosas".