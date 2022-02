Ana Obregón celebra el 96 cumpleaños de su padre: "La música que necesito para poder seguir bailando"

Ana Obregón encuentra en los brazos de su padre, Antonio García, el mayor refugio tras las pérdidas de su único hijo, Aless Lequio, y de su madre, Ana María. El patriarca de los Obregón ha cumplido este viernes 96 años y la actriz lo ha celebrado con un post muy especial en sus redes sociales, cargado de significado.

"Feliz 96 cumpleaños papá. Me has enseñado todos los pasos para bailar en la vida y me hice bailarina aprendiendo de puntillas a bailar bajo el sol y a veces en la tormenta", ha escrito la presentadora junto a una foto con él.

Su padre, fundador de la constructora Jotsa, le da todas las fuerzas que necesita para seguir adelante: "Gracias papá por cumplir 96 años a mi lado y seguir tocando esa música que necesito para poder seguir bailando. Te quiero muchísimo".

Desde la muerte de Aless en mayo de 2020, Ana se ha refugiado en su familia. Sus hermanas, Celia y Amalia, no le sueltan la mano, y tampoco sus hermanos, Javier y Juancho. Tras la pérdida de su madre en mayo del año pasado, su pilar fundamental es su padre.

La protagonista de Ana y los 7 ha grabado recientemente su entrevista "más difícil", que se emitirá próximamente en Telecinco. Lo ha hecho para el programa de Bertín Osborne, con quien mantuvo un noviazgo de juventud. También está centrada en las grabaciones de Mask Singer, donde participará como jurado, y en la Fundación Aless Lequio, que ha creado en su honor para la investigación contra el cáncer.