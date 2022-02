Dulceida confiesa sus problemas vaginales: "Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante"

Tras unos últimos meses complicados debido a la muerte de su abuela y su ruptura con Alba Paul, Dulceida ha vuelto a contar en redes que no está pasando por su mejor momento. La influencer de 32 años está sufriendo problemas vaginales y ha hablado de ello abiertamente para que deje de ser "tabú".

"Nos pasa a todas, todas tenemos vagina y voy a hablarlo", confesó este jueves en stories de Instagram, donde cuenta con tres millones de seguidores.

Cuando regresaba hace unos días de Dubái, donde estuvo con su hermano, Álex, comenzó a notar algo extraño y se puso en manos de sus médicos: "La doctora me miró muy rápido, me dijo que seguramente eran hongos y me recetó óvulos (las chicas que hayáis tenido candidiasis, haces el tratamiento, te pones los óvulos y ya está)".

No obstante, ella siguió dándole vueltas al asunto: "Pero a mí me preocupaba porque yo he tenido candidiasis y no se parecía, era un dolor en el clítoris brutal".

Tras unos días tomándose la medicación que le recetaron, no se encontraba mejor y tomó la decisión de presentarse en urgencias: "Me da vergüenza decir esto, pero al final todas lo tenemos, ¿no? Tengo el clítoris hinchado como una nuez gigante, lo más grande que os podáis imaginar, un dolor increíble Y hoy ya, directamente, no puedo andar, no puedo moverme, me cuesta levantarme, por eso me han pinchado".

Tanto es así que si dentro de unos días sigue sin notar evolución, los doctores tendrán que tomar con ella medidas mayores: "Si en 72 horas no mejoro me tendrán que hacer una pequeña intervención, que espero que no".

En este sentido, lamenta que cuando acudió por primera vez al médico no la revisaran en profundidad como era oportuno: "Si la primera vez que fui a urgencias me hubiesen mirado bien, porque claramente no era candidiasis, no hubiese llegado a estar así".

Insistió en que la zona "está infectada" y que "uno de los peores dolores" que ha sufrido en su vida, junto a la infección de oídos.