Bertín Osborne y Ana Obregón estuvieron juntos: todo sobre su idilio secreto

Era uno de los secretos mejor guardados de la farándula y ha sido el propio Bertín Osborne quien lo ha desvelado en su entrevista a Ana Obregón: "Ella y yo hemos salido juntos. Nos enrollamos, pero fue cuando teníamos 22 años. Pasamos cosas tan divertidas...", cuenta en un avance de Mi casa es la tuya.

Lea también - Ana Obregón graba su entrevista más difícil y comparte un mensaje desolador: "21 meses sin Aless"

"Esto es un exclusivón, una historia que no se ha contado nunca", añade Ana Obregón. Su aventura se remonta al año 76, uno antes de que Bertín contrajera matrimonio con su primera esposa, Sandra Domecq. Él tenía 22 años y hacía sus primeros pinitos encima de los escenarios. Ana, de 21 años, probaba suerte en el mundo de la interpretación, donde todavía no era muy conocida pero ya se movía por ciertos círculos. Lo suyo duró, como diría Joaquín Sabina, "lo que duran dos peces de hielo en un güisqui on the rocks".

Habrá que esperar para conocer más detalles sobre esta pareja. Todavía no hay fecha de estreno para el programa pero promete ser uno de los más emotivos de su historia. Así, al menos, lo ha definido él: "Ha sido el programa más duro y el más impresionante que he hecho". Y es que Ana se ha sincerado como nunca sobre el cáncer y la posterior muerte de su hijo: "Se sentaron siete médicos a mi alrededor. Me dijeron: 'Tu hijo tiene un tumor. Es malo y muy agresivo", cuenta entre lágrimas. "Se fue y yo me fui con él. He sido fuerte cuando mi hijo me necesitaba, ahora no. Bertín, yo me perdono la vida todos los días", añade, emocionando al presentador. "No imaginas cuánto duele su ausencia".

Aless Lequio falleció el 13 de mayo de 2020, a los 27 años, víctima del cáncer. Su madre lo recuerda a menudo en redes sociales: "Qué bonito sería que me llevaras en tu coche mágico allí donde estés. Aunque solo fuera un segundo. ¿A quién hay que pedirle ese segundo a cambio del resto de mi vida? Y así poder verte, sentirte, abrazarte, olerte, escucharte, revivirte, revivirme. 21 meses sin ti", escribió el pasado 13 de febrero.