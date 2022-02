Tamara Falcó: "Nueva York huele bastante a marihuana"

La marquesa de Griñón ha regresado a España tras pasar unos días en la ciudad de los rascacielos grabando su nuevo documental para Netflix. Una escapada en la que disfrutó del desfile de Carolina Herrera en la Semana de la Moda, paseos por Central Park y cócteles en los garitos más chic de la Gran Manzana. Eso sí, Tamara Falcó le ha puesto un 'pero' a su estancia: "Nueva York huele bastante a marihuana".

Entre risas, ha añadido: "Como a la zona de Tribunal, en Madrid. Antes no, ahora la gente va fumando por la calle y claro... Le pregunté al equipo si era una cosa mía, pero no". A pesar de todo, Tamara está muy contenta con su viaje: "Me invitaron a la Semana de la Moda y pude ver el desfile al lado de Carolina Herrera, que es un lujo", ha dicho en El Hormiguero.

La marquesa no para. Volcada en la grabación de su nuevo proyecto para Netflix también ha visitado París. Lo hizo con su gran amigo, el estilista Juan Avellaneda, con el que cenó en el precioso Café Lapérouse. A pesar de ser la ciudad del amor, su chico no pudo acompañarla, pues viajó hace unos días a Brasil por negocios y todavía no ha regresado a España.