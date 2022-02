Gloria Camila, atónita ante las palabras del primo de Rocío Jurado: "Su boda con Ortega Cano no se la creía nadie"

Es difícil dejar a la tertuliana de Ya son las ocho sin palabras pero Antonio Jurado lo ha conseguido este jueves. Es el primo de Rocío Jurado y ha asegurado que ni la artista estaba enamorada de Ortega Cano ni él de ella: "El matrimonio fue de un hombre que no pensaba casarse y se casa con una mujer porque era Rocío Jurado. No se casó porque se enamoró, es porque era la artista más grande de España. Ella estaba menos enamorada de él. Era un matrimonio que no se creía nadie".

Este jueves se han cumplido 27 años de la boda de Rocío Jurado y Ortega Cano. Desde Chipiona, Antonio ha desvelado: "A todo el mundo le parecía una boda rara, que parecía que no iban a casarse. Yo siempre he dicho que a partir de que muere Rocío no sé nada de ellos".

Gloria Camila le ha afeado sus palabras y ha tratado de hacerle rectificar sin éxito: "¿No los veías felices?", le ha preguntado. "Yo tampoco soy quién para saber si ellos eran felices. Yo iba allí mucho a la Yerbabuena porque hacíamos muchos eventos y grabábamos cosas. A ella la veía bien. Se sentaba en la plaza de toros arriba cuando él iba a torear".