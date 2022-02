Rosa Benito se emociona tras ver a Rocío Flores "derrumbada" y clama por David: "Está sufriendo"

Rosa Benito se ha emocionado tras ver a Rocío Flores envuelta en lágrimas en El programa de Ana Rosa. La joven le ha contestado a su madre este jueves, después de que esta anunciara hace 24 horas que ya no va a hablar más de ella y del desagradable episodio ocurrido entre madre e hija en 2012.

"Me he emocionado ¿Vale la pena tanto dolor? Ese sufrimiento que se tiene por cosas que han pasado hace tanto tiempo...", ha apuntado la ex de Amador Mohedano.

Al mismo tiempo, ha reconocido que en estos momentos piensa en el otro gran damnificado de este conflicto familiar, el otro hijo de Carrasco, David Flores: "Vamos a dejar el pasado y centrémonos en el presente... Hay un niño que está sufriendo, que tiene 24 años, es un hombre y que no tiene esa llamada y ese qué está pasando".

De igual modo, a Rosa le cuesta ver a su sobrina nieta pasándolo mal en televisión: "Y esa niña tan derrumbada, a mí me duele también".

No obstante, la madre de Chayo Mohedano también empatiza con su sobrina Rocío Carrasco, pese a los reproches que ambas se han intercambiado en las últimas semanas: "Mi sobrina Rocío también está mal y también está ahí, ambas están sacando fuerzas para que se las entienda", ha sentenciado.

Las palabras de Rocío Carrasco y Rocío Flores

En El programa de Ana Rosa, Rociito aseguró este miércoles: "A mi hija la voy a dejar a un lado porque vuelvo a repetir, el volver a narrar lo que ya he contado y todo lo que ya he dicho, porque ya me hubiera gustado no vivirlo, lo único que genera es daño. A mí me mata, a ella le causa dolor, vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida, que es la que tengo que seguir contando para seguir adelante".

Hizo referencia a la condena a Ro en 2012 por malos tratos a su madre. Un episodio del que habló en su docuserie, según ella, para que se comprendiera su historia, "la obra maestra del ser". Acusa a Antonio David Flores de manipular a sus dos hijos para alejarlos de ella.

A sus palabras, Ro ha contestado: "Me hubiese gustado, de verdad de corazón, que me hubiera dejado a un lado desde el minuto cero en el que se planteó hacer el documental (...) Estoy cansada de llorar ya. Me veo sometida a una presión. Ya he tocado fondo".