El futbolista Eto'o, condenado a reconocer como hija a la joven Erika

La sentencia es contundente: Samuel Eto'o ha sido condenado a reconocer a la joven Erika como hija biológica, tras cuatro años de tumultuoso proceso judicial. Esta mujer de veintidós años nació durante la relación mantenida por el futbolista con la caboverdiana Adeleusa do Rosario, cuando Samuel pertenecía a la plantilla del Real Madrid.

Dee Dee, como se conoce a Adeleusa, manifestó en su momento que "me quede embarazada y se lo dije a Samuel, y desde ese momento se olvidó de mí. Me dijo que se ocuparía de nuestra hija, pero me dio un número falso y desapareció."

Erika vino al mundo el quince de noviembre de 1999 y ha estudiado Magisterio. El juicio favorable a la que sería la primogénita del deportista se ha celebrado en Madrid, y el prestigioso abogado, experto en demandas de paternidad, Fernando Osuna, es quien se ha encargado de la defensa de Erika (foto inferior).

Dee Dee y Samuel se conocieron en una discoteca madrileña a la que acudían futbolistas del equipo merengue. Les presentó Fidel, un relaciones públicas de la sala, y comenzaron una relación que duró ocho meses hasta que ella se quedó embarazada y él se desentendió de todo. Ahora, la sentencia le condena a pagar a su hija mil cuatrocientos euros mensuales.