Penélope, candidata al Oscar con los pies en el suelo: "Mi lucha es la contraria, ver cómo me puedo dar permiso para disfrutar de las cosas"

Tras su nominación al Oscar a mejor actriz por su trabajo en 'Madres paralelas', la madrileña habla sin tapujos sobre cómo se mantiene con los pies en la tierra, charla sobre sus hijos, Leo y Luna, y sobre la maternidad.

Penélope Cruz ha repasado su recorrido en el cine, sus premios y su momento Oscar en 2009 (por 'Vicky Cristina Barcelona'), en los micrófonos de Hoy por hoy, gracias a su amigo el periodista Luis Alegre. Cruz y Alegre se conocen desde que la actriz tenía 17 años. "Es como un hermano, fue un flechazo instantáneo... ", ha comentado Penélope entre risas.

Carrera a los Oscar, el 27 de marzo

La madrileña ha reconocido lo sorprendente que ha sido recibir su candidatura al Oscar 2022 junto a la de su marido, Javier Bardem: "Todavía no me lo creo". Y ha añadido: "Es la primera que nos pasa a la vez, en el mismo año... Es una cosa misteriosa y bonita".

Alegre puso en valor "el esfuerzo" y "la humildad" de Bardem y de Cruz a lo largo de su trayectoria. Angels Barceló ha preguntado a la madrileña cómo consigue tener los pies en el suelo. "Gracias a unos valores con los que nos han criado, educado e inspirado, gracias a nuestras familias... nuestras madres y padres, que son lo más importante, porque es una base que te acompaña de por vida". Foto inferior, el matrimonio, junto a Pedro Almodóvar en la gala de los Goya.

Cruz ha comentado: "No conocí a la madre de Azcona, pero Luis me habla ella". Penélope ha recordado que cuando se reunían en familia y lo pasaban muy bien, de repente se hacía un silencio y ella decía: "Bueno, ya lo pagaremos, ya". Entonces la madrileña ha hecho una reflexión: "Es una cosa que está en mi naturaleza y que no es algo de lo que esté orgullosa ni me haga feliz ser así, pero es algo que yo trabajo mucho en mi terapia y que es parte de mí y que, por supuesto, me hace tener los pies en la tierra 100%". Entonces ha relevado: "Mi lucha es la contraria. Ver cómo me puedo dar permiso para disfrutar de las cosas. Me haría falta un equilibrio".

Sobre la incertidumbre de la profesión, ha revelado que le acompaña siempre, "como un miedo sano", pero es importante "que no te paralice". Ante los primeros días de rodaje de una película, ha confesado que le asaltan dudas, como "a ver si no cambian de opinión y no me echan".

En la pasada gala de los Goya, ambos intérpretes, en las entrevistas, lanzaban besos a sus hijos, Leo y Luna. "¿Qué piensan ellos que sois vosotros?", le ha preguntado Barceló. "Es la primera gala que han visto. Han visitado rodajes y nos gusta que vean la parte del trabajo, de la preparación", ha reconocido la actriz. Hablando sobre la naturalidad con que los pequeños llevan la profesión de sus padres, ha asegurado que "depende de cómo lo llevemos nosotros, dándole la importancia justa" y, sobre todo, mostrándoles "lo que hay detrás de este trabajo y el amor a la profesión."

Sobre la maternidad, Penélope ha dicho: "Es la revolución interior más fuerte que yo he vivido desde el primer segundo, lo que más me inspira en mi día a día".