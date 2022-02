Rocío Flores ya ha "tocado fondo" y no le agradece nada a su madre: "Que me hubiera dejado a un lado desde el minuto cero"

Rocío Flores ha contestado a su madre después de que Rocío Carrasco se sentara este miércoles en el mismo plató donde trabaja su hija. Rociito aseguró que ya no iba a hablar más del episodio ocurrido entre las dos en 2012 (por el que condenaron a Ro) para no hacerle más daño a la joven, que entonces tenía 15 años. Reconoció también que lo contó en la docuserie para que la gente entendiera su historia, "la obra maestra del ser".

Lea también: Rocío Carrasco está de gira e insiste en que todavía no está "capacitada" para reconciliarse con su hija

Desde el mismo sofá, Ro le ha contestado visiblemente emocionada y, por momentos, envuelta en lágrimas. Ha asegurado que la intervención de su madre "no" cambia nada: "La verdad es que no. Me hubiese gustado, de verdad de corazón, que me hubiera dejado a un lado desde el minuto cero en el que se planteó hacer el documental", ha dicho.

Ha explicado que la puerta entre las dos va a seguir cerrada porque "lo hecho, hecho está". Desde hace tiempo, tiene las esperanzas de la reconciliación perdidas: "Lo tengo presente desde hace muchos años. Ahora otra vez con lo mismo".

En estos momentos, ha asegurado que se encuentra destrozada: "Estoy cansada de llorar ya. Me veo sometida a una presión, que ya he tocado fondo. Yo respeto lo que cada persona haga, también me gustaría que se me respetase a mí".

En este sentido, ha reconocido que necesita tiempo para asimilar los últimos acontecimientos: "Necesito mi tiempo, recomponerme, pensar en mí y en mi salud".

Lea también: Rocío Carrasco le lanza un órdago a Antonio David y habla de "48 documentos descarnados" de su madre contra él

No solo lo está pasando mal por ella, también por sus hermanos, Olga de 9 años y David de 23: "Sufro por mí, pero tengo dos hermanos. Me duelen los dos. Tengo una hermana con nueve años. Y me duelen muchas cosas también por ellos", ha sentenciado.

La hija de Antonio David Flores se ha sentado como cada semana en el club social del matinal, donde colabora. Lo ha hecho después de que el resto de tertulianos viera los vídeos de la última entrevista de su madre. Ella, mientras tanto, estaba apartada por decisión del programa, que han considerado que de este modo le evitaban un dolor mayor.

En la entrevista que en el mismo programa le hicieron a su madre este miércoles, Rocío Carrasco confesó: "A mi hija la voy a dejar a un lado porque vuelvo a repetir, el volver a narrar lo que ya he contado y todo lo que ya he dicho, porque ya me hubiera gustado no vivirlo, lo único que genera es daño. A mí me mata, a ella le causa dolor, vamos a centrarnos en la otra parte de mi vida, que es la que tengo que seguir contando para seguir adelante".

Al mismo tiempo, explicó que todavía no estaba preparada para una hipotética conversación con sus hijos: "No estoy capacitada ni emocionalmente ni médicamente ni personalmente para dar pasos que se me piden de continuo y para responder a preguntas que me preguntan a diario. Las circunstancias no son adecuadas".