Isabel II, de 95 años, en su reaparición tras estar en vigilancia médica, admite por primera vez: "No me puedo mover"

Sonriente, apoyada con las dos manos en un bastón, la monarca ha presidido su primer acto presencial desde que su hijo Carlos de Inglaterra diera positivo en Covid. En su reaparición, en una audiencia en Windsor, la Reina mostraba su fragilidad y su buen humor. Cumple 96 años en abril.

Unos días antes de conocerse el contagio del príncipe de Gales, madre e hijo habían mantenido un encuentro, lo que obligó a la soberana, de 95 años, a someterse a observación médica. Tras varias jornadas en vigilancia, Isabel II reapareció el miércoles 16, en el Castillo de Windsor (en Windsor, Reino Unido).

Today at Windsor Castle, Rear Admiral James Macleod was received by The Queen upon relinquishing his appointment as Defence Services Secretary.



Her Majesty also received Major General Eldon Millar as he takes up the role as the new Defence Services Secretary. pic.twitter.com/8QQ064VzCP