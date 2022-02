Iñaki Urdangarin se refugia en sus amigos del Barça pero, ¿quiere volver con la infanta Cristina?

La segunda reunión de la familia Urdangarin Borbón, después de la anunciada "interrupción" matrimonial de Iñaki y Cristina, sigue alimentando la posibilidad de una reconciliación. Estos son los detalles del segundo cónclave, en Barcelona, el fin de semana previo a San Valentín.

Una reunión que nos ha dejado mucho de qué hablar. Para empezar, la infanta Cristina, corriendo por los pasillos de la terminal del aeropuerto de Ginebra antes de coger avión. La infanta es la imagen de la huida, de los nervios y de la alerta. La hija de los reyes eméritos, en un intento de esquivar a los paparazzi, echó a correr por el aeropuerto. Sin embargo, por mucho que corrió, las cámaras recogieron ese momento inédito, que publicó Diez Minutos.

Este fin de semana también nos ha dejado otra imagen: la de Iñaki compartiendo una comida, refugiado en sus amigos de juventud. Aparece con Enric Masip, Xavi O'Callaghan, director deportivo del Barcelona de balonmano; Carlos Ortega, entrenador del primer equipo; su ayudante Tomas Svensson; y el doctor del equipo, Guti, que es quien se sienta presidiendo la mesa. El ex duque, aunque está sonriente y relajado en una reunión de amigos, se le ve avejentado (foto inferior de Instagram). La tensión del huracán mediático y la ruptura matrimonial que causó aquella foto paseando de la mano con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia le han dejado huella.

Son estas las dos únicas imágenes de este cónclave familiar en Barcelona, que tiene mucho significado. Iñaki y Cristina estuvieron el fin de semana previo a San Valentín acompañados por sus hijos, Irene, Miguel, Pablo y Juan. No hay fotos, pero sí hay constancia de la reunión. La periodista Laura Fa lanzaba unas palabras en Sálvame que sonaban a arrepentimiento por parte del ex duque: "Quiere volver con la Infanta". Laura siguió su argumento echando la vista atrás: "De lo mal que estaba (Iñaki) habría cometido un error. Esa es la explicación de lo que siente, que se ha equivocado y ha tomado decisiones equivocadas". Fa hacía referencia al paso del ex jugador de balonmano por la cárcel y de cómo se habría refugiado en Ainhoa.

Este relato del duro pasado del ex duque no es nuevo. Se hace eco de unas palabras del abogado y amigo íntimo de Iñaki Mario Pascual Vives en una entrevista en la RAC, días después de que se anunciara la interrupción del matrimonio. El letrado habló enconces de lo "durísima" que ha sido la vida de Iñaki en prisión: "Lo ha pasado muy mal, no se pueden imaginar lo que ha vivido allí en aislamiento, mezclado con el Covid. No ha podido tener visitas. Yo he vivido muchas horas allí, cada 15 días lo he visitado. La vida allí es durísima". Pascual Vives añadió: "No ha tenido depresión, pero sí ha tenido que hacer grandes esfuerzos para no hundirse".

Fue el propio letrado la primera persona que dejó la puerta abierta a una segunda oportunidad para el matrimonio: "Es un impass, es un tema que han acordado ellos dos. No es un cese, ni separación ni divorcio, sino un tiempo que ellos se dan, cada uno reflexionará y sentirá".