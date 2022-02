Los diarios personales de José Luis Moreno: "Tengo que cerrarlo todo de una p... vez y ponerme un sueldo de 500.000 euros"

A pocas horas de que el productor se persone en la Audiencia Nacional para declarar como imputado en la Operación Titella, los diarios personales de José Luis Moreno han visto la luz. Se trata de unos escritos de puño y letra del ventrílocuo en los que refleja los obstáculos y problemas económicos que atravesaba en los últimos meses: "Hay que sacarle el máximo partido al tal Alejandro (Roemmers), tengo que cerrarlo todo de una puta vez, ponerme un sueldo de 500.000 euros y que pague la mitad de mis gastos".

Lea también - José Luis Moreno, mientras monta su defensa: "Ya hablaré cuando esté todo bien amarradito"

Siete libretas escondidas en la mansión de Boadilla del Monte, que fue registrada en junio de 2021, y que no solo muestran los pensamientos del productor sino también detalles económicos de su día a día, como alquileres de coche, comidas o cuentas sobre la totalidad de su patrimonio: 28 millones de euros. Aparecen, también, referencias a pagos de un yate en Maldivas y un piso en Praga, que podría tratarse de una fuga de capitales, según la Guardia Civil.

Algunos extractos han sido mostrado este miércoles en Todo es verdad, donde los expertos han calificado el perfil de Moreno como narcisista y extremadamente controlador. Él mismo se animaba a través de sus escritos y filosofaba sobre el sentido de la vida: "Habrá más momentos difíciles al actual y ahora tengo que demostrar mi fuerza y mi capacidad de reinvención (...) Somos una nadería fulgurante, que nada más llegar ya nos hemos ido. La vida te pone a prueba y como siempre, el dinero, como protagonista".

En cierto momento, Moreno denuncia en sus escritos la "presión angustiosa por parte de Roemmers", el socio que aporta 35 millones de euros al proyecto Resplandor y Cenizas, con el que el productor quería pasar a la historia. El empresario argentino comenzó a sospechar de que su dinero no se estaba utilizando para la grabación prometida, de la que apenas había visto un piloto, y pide cuentas a Moreno. "Comienza su ataque, su campaña de desprestigio y las amenazas que me han costado la salud. Adjunto informe médico". Y se dirige a Roemmers: "Es un proyecto de al menos 200.000.000 y tu has puesto 35, los otros 165 los he puesto de mi saber, mi infraestructura y mi conocimiento".

Operación Titella, la macroestafa

Moreno fue detenido el pasado 29 de junio en el marco de la Operación Titella, acusado de delitos de estafa y blanqueo de capitales, entre otros. La investigación apunta a que el productor podría haber amasado fuera de España entre 400 y 900 millones de euros que tendría a buen recaudo en paraísos fiscales. Contaba con varias sedes, como Los Ángeles y Londres, además de estar construyendo un hotel en Maldivas en el que pensaba disfrutar de su jubilación. En su empresa manejaban facturas de hasta dos millones de euros en viajes privados o cargos de 200.000 euros en hoteles, además de arreglar nóminas para trabajadores fantasma y proyectos televisivos que no existían.

Los investigadores le atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, contra la Hacienda pública y organización criminal. En el material interceptado se incluyen correos electrónicos, wasaps, grabaciones e imágenes. Entre ellas se encuentra la reclamación del empresario Alejandro Roemeers, que invirtió como socio para una serie en la que Moreno jamás llegó a trabajar. Según las pruebas, el productor se quedó con 16 de los 32 millones que Roemeers le facilitó.