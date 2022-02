Marta López llora ante su novio policía tras ser pillada con otro: "Espero que sigamos juntos"

La ex gran hermana ha protagonizado el culebrón del día. Y es que, tras ser fotografiada en actitud cariñosa con Josep, ex novio de su 'archienemiga' Alexia Rivas, ha pedido perdón en directo a su novio, Rubén: "Te quiero mucho y siento todo lo que ha pasado".

Envuelta en lágrimas, la tertuliana de Ya son las ocho ha aclarado que lo suyo con Josep solo es una amistad, que no quería 'vengarse' de Alexia (que se lio con Alfonso Merlos cuando era novio de Marta López) y que lamentaba el daño que le había hecho a su novio, Rubén, un policía con el que sale desde hace pocos meses y con el que se mostraba así de apasionada el pasado 13 de enero.

Él ha entrado en directo para apoyarla: "Yo lo sabía todo, tenemos mucha confianza y me lo contó todo. Esas fotos no son plato de buen gusto pero quiero decir que Marta y yo estamos juntos y que nos queremos mucho", ha dicho a su desconsolada novia. "No lo pases mal por estas cosas. Te espero en casa". Ella ha respondido: "Te quiero con locura, espero que puedas con esto y que sigamos juntos. Eres el mejor hombre que he conocido en mi vida, siento todo esto porque no te lo mereces".

Cara a cara con Alexia Rivas

Su relación comenzó con mal pie (el famoso Merlos Place) y tras pasar por Supervivientes lograron firmar una 'entente cordiale'. Este miércoles, han desvelado que Marta conoció a Josep en una fiesta en la que también estaba Alexia. Según esta, el chico le confesó que se había liado con Marta y que se arrepentía porque la quería a ella. "Me dijo, además, que Marta me había insultado y me enseñó mensajes de su Instagram en los que ella decía que iba a dejar a su novio por él". La aludida ha respondido: "Esto ya lo hablamos hace una semana y te lo dije. Jamás te he insultado ni te he robado al novio porque solo es un amigo. No es verdad lo que él cuenta y no quiero saber nada más de él". Parece que las chicas han aclarado las cosas tras las cámaras y han llegado a una conclusión: "Josep, eres un sinvergüenza", ha dicho Alexia enfadada.