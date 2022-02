Pablo Iglesias e Irene Montero, devastados tras perder el caso del supuesto acoso a sus hijos: "Duele en el alma"

El ex vicepresidente y la ministra de Igualdad han recibido este miércoles malas noticias. El juez ha absuelto al periodista al que Pablo Iglesias (43) e Irene Montero (34) demandaron por un supuesto acoso a sus hijos, Leo y Manuel, de casi tres años, a los que incluso tuvieron que cambiar de colegio. Ellos están devastados: "Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente", ha dicho el que fuera líder de Podemos en redes sociales, un mensaje que ella ha retuiteado.

Contra el criterio de la fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el "periodista" de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente pic.twitter.com/BOYBYUzHHj