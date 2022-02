Bernardo Pantoja admite que Pinocho es su hijo y que no se lo ha dicho a Anabel

La pantojita chica no levanta cabeza. Después de anunciar su divorcio de Omar Sánchez y defenderse de los críticos que la señalan por no cuidar a su padre en el hospital, una nueva noticia le ha roto todos sus esquemas. Y es que el rumor de que podría tener un hermano 'secreto' ha sido confirmado por el propio Bernardo Pantoja: "Nunca he escondido que tengo un hijo, Luis. Tengo una buena relación con él desde hace más de 20 años". Eso sí, el hermano de Isabel Pantoja admite: "No se lo he dicho a Anabel".

Lo confiesa en una conversación que ha sido desvelada en Sálvame. Bernardo cuenta que la madre de Pinocho era su vecina y tuvieron un idilio cuando eran jóvenes: "Yo tengo amistad con ella. No me dijo que estaba embarazada, pero yo la veía engordar. No le di los apellidos al chico porque así lo decidimos su madre y yo". Y ha añadido: "Lo considero tan hijo mío como Anabel, bueno... a ella más, porque tengo más trato. Pero con él tengo relación desde hace veinte o treinta años. Tiene tres hijos, mis nietos, y los conozco".

Hasta este miércoles, el insistente rumor de que Pinocho (como se conoce al joven en Sevilla) era hermanastro de Anabel Pantoja era solo una comidilla que la tertuliana se esforzó en desmentir: "Yo no sé si mi padre tuvo o no una relación con la madre de Pinocho, pero... ¿eso te asegura tener un hijo? No me entra en la cabeza que suelte esa información sin pruebas y mi padre no sería capaz de decir algo así".

Pinocho también habló: "En Sevilla siempre se ha escuchado que Bernardo tenía un hijo secreto Siempre se ha comentado Me lo habéis a tribuido a mí y esto me supera. Tengo mi familia, tengo mi trabajo y no quiero estar en el tema metido. Sea cierto o no, eso se queda para mí y para él", dijo en noviembre.

Anabel conoce a su hermano desde hace años, pues formaba parte del grupo de amigos con el que ella y su primo, Kiko Rivera, se movían por la capital hispalense, aunque hace tiempo que no se les ve juntos. Estos días, Pinocho ha sido visto en el hospital, donde Bernardo permanece ingresado desde hace una semana. Al ver las imágenes, la pantojita señaló: "No pinta nada ahí".