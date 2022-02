Tania Llasera, operada tras "meses sangrando de manera bestial": a la presentadora le quitan dos pólipos del útero

Tania Llasera pasó por quirófano este martes para que le quitaran dos pólipos que le diagnosticaron tras unos meses sangrando de forma exagerada. La presentadora de 42 años ha compartido este miércoles unas fotos desde la cama del hospital y ha publicado un mensaje para concienciar de la importancia de las revisiones médicas.

"Ayer me puse yo primero. Mi cuerpo ha alumbrado dos seres vivos, los ha amamantado y siempre estará para dar abrazos a los míos. Pero de alguna manera siento que ayer mi cuerpo volvió a ser mío", ha escrito la comunicadora, que tuvo a su primer hijo, José Bowie, en 2016 y a su segunda, Lucía Lennox, en 2017. Desde 2012, está casada con Gonzalo Villar.

Los meses de gestación y los dos partos le pasaron factura: "Las que habéis llevado un embarazo sabéis que tu cuerpo deja de ser solamente tuyo. Y durante la primera fase de crianza, en el túnel de la entrega total, es de todos".

Desde hace unos meses, comenzó a notar que algo no iba bien: "Ayer ayudé a mi cuerpo, en vez de descuidarme por ignorancia y miedo. Llevaba meses sangrando de manera bestial y ayer lo atajé con ayuda de una ginecóloga genial que me explica las cosas para que las entienda".

La presentadora ha dado detalles de la intervención: "Ella me absorbió 2 pólipos bastante grandes que tenia en el útero. Y ahora me siento llena de poder, porque ya no voy a ser una mujer sangrante 20 días al mes, mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar".

Por último, ha insistido en la importancia de las revisiones: "Os animo a que os chequeéis los bajos señoras y señoritas. No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres. La ingeniería femenina es tan importante cuando se usa para la reproducción como cuando no".

En stories, también ha dado detalles del postoperatorio: "Efectivamente en cama hasta mañana. Luego una semana sin bañarme en bañera, sin levantar pesos, sin saltar y sin actividad sexual", ha sentenciado.