Kiko Hernández explica el motivo por el que, según él, ya no se venden sus aceitunas: ¿se está excusando?

Esta semana trascendió que la aventura empresarial de Kiko Hernández con las aceitunas ha caído en saco roto. Este miércoles, el colaborador ha asegurado que ya no se venden por decisión de él. Desde la empresa, sin embargo, han puesto sobre la mesa otras teorías.

"Es un contrato que yo firmé para seis meses y en enero terminó el contrato, ya no hay aceitunas ni hay nada. Solamente era imagen y punto. Se acaba el contrato y se acaba la venta, era un producto para Navidades", ha dicho Kiko, en Sálvame.

Hernández, que ya ha estrenado en teatro Distinto, ha desmentido que sus aceitunas no se vendieran bien. También ha asegurado que si él hubiera querido renovar, el proyecto continuaría en marca.

Por otro lado, ha explicado que le comentaron que las aceitunas también se iban a vender en tiendas físicas, no solo a través de Internet: "No es querer ganar dinero o no, a mí me dijeron que era para Internet y para tiendas. Cuando veo que en tiendas no les interesa... No me interesa promocionar unas aceitunas para Internet", ha añadido al respecto.

En definitiva, ha aclarado que él tomó la decisión de frenar este proyecto: "He sido yo el que ha dicho que no continúa, por eso no hay web ni hay nada".

No obstante, el presidente de la marca (CampoReal.online), Matías, también ha hablado para el programa y ha dejado en el aire otras teorías: "El fabricante no ha mostrado demasiado interés. No sabemos realmente el motivo".

Pese a todo, ha añadido que el televisivo cuenta con fans pero también con un gran número de detractores, algo que podría haber tirado para atrás al fabricante: "Campo Real es un pueblo muy pequeño. Mi sensación es que alguien le haya dicho que no ha tenido mucho interés por si le afecta a la imagen. Hay gente que le quiere, pero también otra que se mete con él", ha sentenciado.

A diferencia de Kiko, su compañera de las tardes Belén Esteban sigue arrasando con sus 'Sabores de la Esteban'. Su salmorejo, sus gazpachos y sus patatas fritas, entre otros productos, ya han llegado a Dubai.